Число заразившихся коронавирусом в Москве приближается к 32 тысяча человек

https://static.news.ru/photo/c2811d7c-8475-11ea-ab72-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Более 2,5 тысячи случаев заражения COVID-19 выявлено в столице за последние сутки. Общее количество заразившихся превышает 31,9 тысячи человек.

В Подмосковье число заразившихся за сутки возросло на 631. Всего коронавирус выявлен у 6,59 тысячи человек.

Среди новых заболевших более 46% составляют лица в возрасте от 18 до 45 лет, 34% - от 46 до 65 лет. Доля заражённых в возрасте от 66 лет и старше 80 лет составляет 15,5%. Кроме того, 4% от общего числа заболевших – дети, сообщается на сайте мэра Москвы.

В России на сегодняшний день зафиксировано 52,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,9 тысячи человек, умерли – 462.

В мире насчитывается более 2,5 млн инфицированных. Скончались более 177 тысяч человек, выздоровели – свыше 697тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве от коронавируса вылечились свыше двух тысяч человек. По словам заммэра Анастасии Раковой, ежедневно число выздоравливающих в столице увеличивается более чем на 200 человек.