https://static.news.ru/photo/0c113d9e-28ac-11ea-8286-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Уникальный советский бронированный автомобиль ЗИС-115, который был предназначен для высших чиновников, угнали из гаража на севере столицы.

По документам средство передвижения принадлежало начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана. С 1949 года на таком автомобиле ездил Иосиф Сталин.

Уточняется, что в краже участвовали шестеро неизвестных. Они пробрались в гараж, погрузили машину на эвакуатор и увезли, сообщает Telegram-канал Baza.

Как ранее писал NEWS.ru, трое неизвестных проникли в дом и связали хозяев, а после украли золотые украшения и примерно миллион рублей. Затем они угнали автомобиль Toyota Venza и скрылись с места происшествия. Инцидент произошёл в городском округе Мытищи в деревне Погорелки.