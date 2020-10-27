В Москве таксист похитил женщину и облизал ей грудь

https://static.news.ru/photo/d705ac12-1850-11eb-a53b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В полицию обратилась 43-летняя жительница столицы, которая сообщила о том, что её похитил таксист.

Она рассказала, что в воскресенье, 25 октября, с приятелем поехала на день рождения подруги в бар на Берсеневской набережной. Там она выпила много алкоголя и вызвала такси, чтобы отправиться домой.

Как потерпевшая рассказала полицейским, в такси она уснула. Ненадолго придя в себя она поняла, что едет уже в другом автомобиле и снова уснула , приводит её слова портал «МК».

Потом она окончательно проснулась уже в какой-то квартире. Женщина лежала в постели, а водитель, который её вёз, облизывал ей грудь. Москвичка тут же оттолкнула мужчину, забрала вещи и выбежала из квартиры.

Правоохранители позже установили, что в квартире, где очнулась женщина, проживает 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии, а находится она на улице Авангардной. Сейчас стражи порядка выясняют, причастен ли он к инциденту.

Как писал NEWS.ru, блогер и телеведущая Алёна Водонаева рассказала об инциденте в такси, после которого она опоздала на важную встречу.