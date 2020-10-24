Таксист без маски высадил Водонаеву из машины

https://static.news.ru/photo/3d50631a-17e1-11eb-b82c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Блогер и телеведущая Алёна Водонаева рассказала об инциденте в такси, после которого она опоздала на важную встречу.

По словам Водонаевой, во время поездки водитель, не надевший средства индивидуальной защиты, кашлял. На просьбу надеть маску таксист ответил решительным отказом, несмотря на то, что знаменитая пассажирка напомнила ему о правилах перевозки пассажиров в период пандемии.

После короткой перепалки водитель остановил машину и заявил, что не хочет везти женщину и посоветовал искать другое такси «хоть в маске, хоть в противогазе». Видео инцидента публикует РЕН.TВ.

Я обескуражена таким наглостью и хамством. Он выставляет меня дурой за мои же деньги, — прокомментировала ситуацию Водонаева.

Ведущая добавила, что заказала такси класса «Комфорт» и в месяц на услуги агрегатора тратит 50-80 тысяч рублей, при этом водитель поставил под угрозу её здоровье и здоровье её близких.

Я вышла из машины, конечно, Отошла в сторонку от дороги и у меня от обиды и шока затряслись руки. Я сама являюсь человеком, продающим услуги: салон красоты, реклама. И я просто не представляю, каким надо быть скотом, чтобы так общаться с клиентами, — резюмировала женщина.

Как писал NEWS.ru ранее, большинство водителей такси в Москве во время работы не соблюдают требования по профилактике заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проводившейся МАДИ и Роспотребнадзором.