Столичных таксистов уличили несоблюдении противовирусных мер

https://static.news.ru/photo/f9bdd0c0-12f3-11eb-b5c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство водителей такси в Москве во время работы не соблюдают требования по профилактике заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проводившейся МАДИ и Роспотребнадзором.

Выяснилось, что профилактическими мерами пренебрегают шестеро из10 таксистов. Агрегаторы, в свою очередь, не контролируют это и не обеспечивают водителей масками, перчатками и средствами дезинфекции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент транспорта столицы.

Из-за политики экономии агрегаторы подвергают опасности пассажиров и провоцируют риск заражения — это недопустимо, — отметили в ведомстве.

Дептранс призвал агрегаторов и таксопарки принять все необходимые меры по профилактике распространения COVID-19 и обеспечить безопасность пассажиров.

Ранее NEWS.ru писал, что челябинские таксисты решили устроить забастовку в ответ на решение властей использовать автомобили «Яндекс.Такси» для перевозки лиц, заразившихся коронавирусом. Акция намечена на 23 октября. Сотрудники службы такси также потребовали вернуть им гарантированный заработок, который резко снизился после того, как агрегатор объявил о сотрудничестве с властями.