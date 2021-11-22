В Москве с выставки украли картину современной художницы
Анна Акимова
Анна Акимова
14:34, 22 ноября 2021
Территория центра современного искусства «Винзавод»Фото: АГН «Москва»
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С выставки в центре современного искусства «Винзавод» в Москве украли картину Анны Андржиевской «Зависть». Инцидент произошёл вечером 21 ноября, сообщает пресс-служба музея AZ в Instagram. О пропаже сообщили в полицию. Стоимость работы не уточняется.
Музей AZ, организатор выставки номинантов Премии Анатолия Зверева, сообщает о чрезвычайном происшествии. Вечером 21 ноября из экспозиции на Винзаводе была украдена работа Анны Андржиевской «Зависть», — говорится в сообщении.
Вечером 21 ноября из экспозиции на Винзаводе была украдена работа Анны Андржиевской «Зависть»zverev_art_prize/instagram.com
Отмечается, что картиной владела галерея «Триумф». К поискам привлечены правоохранители. При этом выставка на Винзаводе продолжает работать в обычном режиме.
Мы предпринимаем все возможные действия для возвращения работы на экспозицию и искренне надеемся, что она будет найдена в ближайшее время, — заявили в музее.
Живописец, график и автор объектов Анна Андржиевская входит в группу художников «Север-7». Она работает в жанре сюрреализм.
Ранее сообщалось, что из хранилища Московского музея современного искусства пропала работа советского художника-концептуалиста Владимира Янкилевского. Речь идёт о графическом листе «Рисунок к триптиху» 1970 года. В культурном учреждении надеются, что произведение скоро будет найдено и произошедшее будет «всего лишь недоразумением».