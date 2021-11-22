В Москве с выставки украли картину современной художницы

С выставки в центре современного искусства «Винзавод» в Москве украли картину Анны Андржиевской «Зависть». Инцидент произошёл вечером 21 ноября, сообщает пресс-служба музея AZ в Instagram. О пропаже сообщили в полицию. Стоимость работы не уточняется.

Музей AZ, организатор выставки номинантов Премии Анатолия Зверева, сообщает о чрезвычайном происшествии. Вечером 21 ноября из экспозиции на Винзаводе была украдена работа Анны Андржиевской «Зависть», — говорится в сообщении.

Вечером 21 ноября из экспозиции на Винзаводе была украдена работа Анны Андржиевской «Зависть» zverev_art_prize/instagram.com

Отмечается, что картиной владела галерея «Триумф». К поискам привлечены правоохранители. При этом выставка на Винзаводе продолжает работать в обычном режиме.

Мы предпринимаем все возможные действия для возвращения работы на экспозицию и искренне надеемся, что она будет найдена в ближайшее время, — заявили в музее.

Живописец, график и автор объектов Анна Андржиевская входит в группу художников «Север-7». Она работает в жанре сюрреализм.

Ранее сообщалось, что из хранилища Московского музея современного искусства пропала работа советского художника-концептуалиста Владимира Янкилевского. Речь идёт о графическом листе «Рисунок к триптиху» 1970 года. В культурном учреждении надеются, что произведение скоро будет найдено и произошедшее будет «всего лишь недоразумением».