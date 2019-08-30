Самолёт Boeing 737, следовавший из Сочи, приземлился в московском аэропорту Шереметьево с неисправным двигателем. Посадка прошла в штатном режиме.
Датчик неисправности правого двигателя сработал в кабине пилотов, когда самолёт находился в воздухе, передаёт
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее News.ru писал, что в аэропорту Волгограда в ночь на 31 августа совершили вынужденные посадки три лайнера. Во всех случаях причиной стало плохое самочувствие пассажиров. В дальнейшем полёты были продолжены.