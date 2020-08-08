В Монако дважды ограбили особняк Виктории Бони

https://static.news.ru/photo/c3d6fd08-d999-11ea-9099-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/victoriabonya

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня рассказала о двукратном ограблении своего дома в Монако. Сама девушка в это время находилась в путешествии по побережью.

Я не хотела об этом рассказывать, но это вышло в прессе и это стало, не с моей подачи, достоянием общественности. Меня ограбили. И ограбили не один раз, а два раза за десять дней. Меня это выбило из колеи, — цитирует её НТВ.

Она также добавила, что её сильно расстроила публикация снимков во французской прессе, на которых грабители проникают в дом.

Я считаю, что люди, которые отдали снимки — как воры лезут ко мне и вылазят от меня, во французскую прессу, не имели права этого делать, — добавила Боня.

Остальные детали она пообещала рассказать позднее. На данный момент девушка занята ревизией ценностей. Вероятно, что квартиру звезды в Монако позволили найти бесчисленные снимки, которые девушка выкладывала в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал о том, что неизвестные ограбили дом родственников первого зампреда правительства Оренбургской области Сергея Балыкина в посёлке Новосергиевка.