В Минздраве назвали число россиян, выписанных из больниц в Турции

В Турции из станционаров выписаны 15 россиян, пострадавших в результате ДТП в Анталье. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжёлое различной степени тяжести, — говорится в сообщении Минздрава.

Пациенты находятся под наблюдением медиков. При этом российское министерство контролирует процесс оказания врачебной помощи пострадавшим соотечественникам.

Инцидент произошёл в понедельник, 2 августа, в районе Манавгата. Автобус с российскими туристами перевернулся по пути из посёлка Конаклы в аэропорт Антальи. В транспортном средстве находились 22 путешественника, из них девять детей.

По предварительным данным дорожной полиции, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.