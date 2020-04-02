В Магнитогорске умер пострадавший от взрыва газа в доме ребёнок

https://static.news.ru/photo/616f1fe8-7570-11ea-860a-fa163e074e61_660.jpg Фото: НОВОСТИ МАГНИТОГОРСКА/vk.com

Полуторагодовалый ребёнок, который пострадал от взрыва газа в квартире жилого дома в Магнитогорске, умер в больнице. Об сообщили в пресс-службе администрации.

Ребёнок вчера (2 апреля. — NEWS.ru) скончался, — передаёт РИА новости сообщение.

Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли в многоквартирном доме Магнитогорска вечером 26 марта. Ранее сообщалось, что погибли два человека. Это женщина и подросток. Пострадали два ребёнка. В общей сложности к медикам обратились около двух десятков человек.

Также силовики задержали мужчину, который принёс газовый баллон, ставший причиной взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске. Он являлся родственником погибших людей, писал NEWS.ru.