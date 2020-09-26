В Кировской области ушёл под землю дом

В Вятскополянском районе Кировской области в ночь с 25 на 26 сентября под землю провалился целый дом.
Соответствующая информация представлена в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Вятские Поляны. Новости. В эфире».
Инцидент произошёл в деревне Дым-Дым-Омга. Так, местные жители увидели на месте постройки огромную воронку около 10 метров в диаметре.
Предварительно, провал произошёл из-за вымывания породы — неподалёку от места происшествия находится озеро.
Как уточняется, дом был нежилым, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее NEWS.ru писал, что на строительном объекте на севере Москвы произошёл обвал грунта.
В результате происшествия один рабочий погиб, ещё один получил травмы.
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