В Карачаево-Черкесии скончались два пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c696ce52-86ff-11ea-bd6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Первые два пациента, заразившиеся новой коронавирусной инфекцией, скончались в больнице в Карачаево-Черкесии. Эту информацию подтвердил в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

К сожалению, в Карачаево-Черкесии зафиксированы первые два летальных случая среди больных с подтверждённым диагнозом «коронавирус», — сообщил он.

Погибшим было более 65 лет.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.

Ранее, как писал NEWS.ru, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал, как можно обмануть коронавирус. По его словам, инфекцию реально победить при помощи методов генной инженерии.