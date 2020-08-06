В Хабаровске аварийно сел пассажирский самолёт из Красноярска

Самолёт А-319 авиакомпании «Аврора», выполнявший рейс из Красноярска, совершил аварийную посадку в аэропорту Новый в Хабаровске в 06:35 по местному времени.
По предварительной информации, причиной инцидента стала техническая неисправность воздушного судна,
Уточняется, что на борту самолёта находились 77 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал, а самолёт не получил повреждений. Прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.
Как писал NEWS.ru ранее, вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку на горе Белуха в Республике Алтай. При этом никто не пострадал.
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