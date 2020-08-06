В Хабаровске аварийно сел пассажирский самолёт из Красноярска

https://static.news.ru/photo/0489cd2e-d861-11ea-a2cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолёт А-319 авиакомпании «Аврора», выполнявший рейс из Красноярска, совершил аварийную посадку в аэропорту Новый в Хабаровске в 06:35 по местному времени.

По предварительной информации, причиной инцидента стала техническая неисправность воздушного судна, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Уточняется, что на борту самолёта находились 77 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал, а самолёт не получил повреждений. Прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Как писал NEWS.ru ранее, вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку на горе Белуха в Республике Алтай. При этом никто не пострадал.