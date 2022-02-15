В ГД пообещали взять под контроль ситуацию с выброшенным из окна младенцем

Депутат Госдумы (ГД) Татьяна Буцкая в беседе с NEWS.ru заявила, что возьмёт на контроль ситуацию с выброшенным матерью из окна новорождённым мальчиком в Москве. Парламентарий подчеркнула, что необходимо «разобраться в причинах» произошедшего.

[Необходимо] взять ситуацию на контроль, разобраться в причинах, — добавила Буцкая.

Спикер отметила, что вводить ответственность или запрещать роды в домашних условиях не стоит, так как в подобных случаях «не всё так просто».

Не всё так просто. Бывают и случаи, когда не успевают доехать до роддома. И врач на скорой помощи может приехать на вызов, а там уже роды. Поэтому врачей тоже к ответственности не привлечь. Единственный выход — желанный ребёнок! Контрацепция, профилактика абортов, поддержка психолога, социолога и юриста, — отметила первый замглавы думского комитета по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

На юго-востоке Москвы женщина выбросила из окна четвёртого этажа своего новорождённого ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. Инцидент произошел после домашних родов. В результате мальчик остался жив. ЧП случилось на улице Ставропольская Юго-восточного административного округа столицы.

Ранее сообщалось, что в Перми годовалый мальчик выпал из окна на девятом этаже, но остался жив. По словам очевидцев, его приземление смягчил сугроб.