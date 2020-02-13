https://static.news.ru/photo/30b7af5c-4f03-11ea-b44f-fa163e074e61_660.jpg Георгий Кушиташвили Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Следы кокаина обнаружили в анализах разбившего нос росгвардейцу боксёра Георгия Кушиташвили. Об этом сообщила прокурор Второго окружного военного суда, где рассматривается жалоба на арест спортсмена.

Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования, согласно которым в его моче обнаружен кокаин, — приводит её слова ТАСС.

Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны в ночь на 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве по подозрению в хранении наркотиков. При этом спортсмен ударил одного из сотрудников Росгвардии, в результате чего тот получил перелом носа. Кушиташвили утверждает, что силовик ударился сам, а он предложил ему помощь.

Ранее Кушиташвили были предъявлены обвинения в хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии (статьи 228 и 318 УК РФ). Об этом рассказал адвокат спортсмена Александр Дегтярёв. В настоящее время боксёр находится под арестом, писал NEWS.ru.