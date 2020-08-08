В аэропорту Домодедово разлилось дизельное топливо

https://static.news.ru/photo/77cfc9ee-d9a8-11ea-83b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном аэропорту Домодедово произошла утечка дизельного топлива, но это не нарушило работу воздушной гавани. Об инциденте сообщил источник в экстренных службах.

Разлив пяти кубометров дизельного топлива произошёл в аэропорту Домодедово. Горючее вылилось из резервуара топливозаправщика при перекачке. Инцидент не повлиял на работу аэропорта, сейчас последствия устраняют специалисты, — рассказал собеседник ТАСС.

После этого в Домодедово подтвердили, что инцидент не нарушил его работу и рассказали, что сотрудникам аэропорта удалось быстро выявить капельную течь при перекачке авиатоплива в резервуар и остановили процесс.

После этого службы аэропорта выполнили все действия для устранения последствий инцидента. Нефтепродукты были залиты пеной для исключения возгорания. Всё авиатопливо попало в обвалование резервуарного парка — специальное защитное сооружение, которое предотвращает попадание в окружающую среду, — заверили в пресс-службе воздушной гавани.

После этого топливо откачают и перельют в отдельный резервуар, а ситуация в расходном складе центральной заправочной системы никак не отразилась на штатной работе аэропорта.

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