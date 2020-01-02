https://static.news.ru/photo/d35ba63c-2d6b-11ea-8465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выживший участник нападения на пост Госавтоинспекции на въезде в столицу Ингушетии Магас арестован.

Источник в правоохранительных органах региона рассказал об этом ТАСС. У больничной палаты нападавшего постоянно находится вооружённая охрана.

По словам собеседника агентства, дело передано в Главное следственное управление СК РФ по СКФО. Подозреваемый пришёл в сознание и уже рассказал правоохранительным органам о деталях нападения.

Как передавал NEWS.ru, при атаке на пост ДПС 31 декабря 2019 года погиб один автоинспектор, ещё трое получили ранения. Двое нападавших были нейтрализованы — один убит, другой ранен. Личности злоумышленников установлены. Погибший — Микаил Мизиев, раненый — Ахмед Имагожев. По факту нападения возбуждено уголовное дело.