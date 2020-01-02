Выживший участник нападения на пост Госавтоинспекции на въезде в столицу Ингушетии Магас арестован.
Источник в правоохранительных органах региона
По словам собеседника агентства, дело передано в Главное следственное управление СК РФ по СКФО. Подозреваемый пришёл в сознание и уже рассказал правоохранительным органам о деталях нападения.
Как передавал NEWS.ru, при атаке на пост ДПС 31 декабря 2019 года погиб один автоинспектор, ещё трое получили ранения. Двое нападавших были нейтрализованы — один убит, другой ранен. Личности злоумышленников установлены. Погибший — Микаил Мизиев, раненый — Ахмед Имагожев. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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