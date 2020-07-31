Убившему барнаульца боксёру предъявили обвинение

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Следственный комитет предъявил обвинение барнаульскому боксёру Михаилу Старцеву. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть по неосторожности.

В настоящий момент силовики собирают и закрепляют доказательства по делу, его расследование продолжается, говорится на сайте СК Алтайского края.

По версии следствия в ночь с 26 на 27 июля возле Старого базара в Барнауле произошла драка. Обвиняемый учувствовал в инциденте и ударил в голову 40-летнего мужчину, который погиб на месте от черепно-мозговой травмы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Старцев и его супруга, чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина, будучи пьяными, издевались над инвалидом. За того вступились Павел Рохлов и его жена. В ходе драки Рохлов получил удар в висок и умер на месте происшествия.