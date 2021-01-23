Убийству жениха и его брата в Москве предшествовал танцевальный баттл

https://static.news.ru/photo/a2ee2c2c-5e11-11eb-bc79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт на свадьбе в одном из клубов Новой Москвы, закончившийся убийством жениха и его брата, начался с танцевального баттла. Ссора началась в первый день торжества. Позднее она переросла в разборки с перестрелкой. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на информированные источники.

Ранее стало известно, что один из гостей выстрелил в жениха из пистолета, а потом застрелил и его брата. Они погибли на месте. По словам инсайдера, причиной стал бытовой конфликт. По подозрению в убийстве были задержаны 31-летний Владимир Девятаев и его старший брат Алексей. Они оба бывшие граждане Молдавии.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 105 «Убийство двух и более лиц» и ст. 222 «Незаконное хранение оружия» УК РФ.

По имеющимся данным, пьяный брат жениха после баттла в первый день праздника внезапно начал говорить на молдавском языке. Это не понравилось Девятаеву. Мужчины поссорились и подрались.

На следующий день они снова встретились. Девятаев предложил оппоненту поговорить на улице. С ними пошёл и жених. После этого со стороны въезда в клуб послышались хлопки, но гости приняли их за салют. Спустя некоторое время Девятаев с женой начали собираться домой. В это время провожавшая их невеста увидела тела жениха и его брата, пишет «МК».

Как ранее передавал NEWS.ru, матерью задержанных является 58-летняя Анна Девятаева, она входит в Совет депутатов поселения Новофёдоровского Новой Москвы.