У питерской пенсионерки мошенники похитили более миллиона рублей

https://static.news.ru/photo/ab63a866-d029-11eb-bfbb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге у 65-летней женщины телефонные мошенники похитили свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала полицейским женщина, ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником известного банка. По его словам, якобы некие мошенники пытаются на её имя оформить кредит. Мужчина посоветовал перевести накопления на безопасный счёт.

В результате пенсионерка создала виртуальную сейфовую ячейку, куда со своих счетов из трёх банков перевела 1 257 000 рублей. После этого деньги исчезли.

Преступников пока не нашли. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что ежемесячно телефонные мошенники крадут со счетов россиян от 3,5 до 5 млрд рублей. Средней чек успешной операции составляет порядка восьми тысяч рублей. По словам зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, один мошеннический колл совершает от трёх до семи тысяч звонков за сутки. При этом в половине случаев операторы до абонента не дозваниваются и срабатывает, в общей сложности, лишь около 1% звонков.