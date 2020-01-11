https://static.news.ru/photo/67ff73d2-347d-11ea-a254-fa163e074e61_660.jpg Фото: DavidBegnaud/twitter.com

Новая серия подземных толчков магнитудой 6,0 зафиксирована у берегов ассоциированного с США островного государства. Об этом сообщила американская Геологическая служба.

Землетрясение произошло в 13 км южнее Индиоса на глубине 10 км. В управлении электроэнергетики Пуэрто-Рико сообщили о перебоях со светом в южной части островного государства. Специалисты сейчас оценивают возможный ущерб на электростанциях, передаёт Bloomberg.

При этом сообщений о пострадавших пока не поступало.

Подземные толчки сотрясают Пуэрто-Рико уже не первый день. Во вторник утром землетрясение магнитудой 6,4 оставило жителей острова без электричества и воды. На данный момент в убежищах остаются более 2 тыс. человек. Многие из них боятся вернуться в свои жилища, а другим просто некуда возвращаться. Стихия разрушила сотни домов, несколько школ и предприятий в Юго-Западном регионе Пуэрто-Рико.

Как писал NEWS.ru, 10 января землетрясение произошло на побережье озера Байкал в Кабанском районе Бурятии.