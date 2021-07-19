«Твои проблемы»: мать бросила младенца в хостеле в Москве

Мать бросила своего ребёнка в хостеле в Москве. Девушка написала сообщение отцу малыша, в котором заявила, что теперь «это твои проблемы». Об этом сообщает «112».

Уточняется , что девочке меньше года. По факту инцидента проводится проверка. Матери девочки теперь грозит уголовное наказание.

Отец малышки тоже отказался от неё. По словам мужчины, у него нет постоянного жилья и стабильной работы. Он предложил поместить ребёнка в больницу. На текущий день младенец находится в медицинском учреждении, однако что с ним будет дальше, пока неизвестно. Не исключено, что позднее девочку передадут в детский дом.

Другие подробности инцидента не раскрываются. Решать судьбу ребёнка теперь будут уполномоченные органы.

Ранее в Барнауле женщина сожгла своего новорождённого ребёнка. Тело обнаружила местная школьница за гаражами. Мать ребёнка заявила, что у неё случился выкидыш на позднем сроке. Младенец не подавал признаков жизни, поэтому она испугалась и попыталась избавиться от тела.