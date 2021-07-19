16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

«Твои проблемы»: мать бросила младенца в хостеле в Москве

11:02, 19 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Мать бросила своего ребёнка в хостеле в Москве. Девушка написала сообщение отцу малыша, в котором заявила, что теперь «это твои проблемы». Об этом сообщает «112».

Уточняется, что девочке меньше года. По факту инцидента проводится проверка. Матери девочки теперь грозит уголовное наказание.

Отец малышки тоже отказался от неё. По словам мужчины, у него нет постоянного жилья и стабильной работы. Он предложил поместить ребёнка в больницу. На текущий день младенец находится в медицинском учреждении, однако что с ним будет дальше, пока неизвестно. Не исключено, что позднее девочку передадут в детский дом.

Другие подробности инцидента не раскрываются. Решать судьбу ребёнка теперь будут уполномоченные органы.

Ранее в Барнауле женщина сожгла своего новорождённого ребёнка. Тело обнаружила местная школьница за гаражами. Мать ребёнка заявила, что у неё случился выкидыш на позднем сроке. Младенец не подавал признаков жизни, поэтому она испугалась и попыталась избавиться от тела.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео