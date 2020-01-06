Трагедия произошла в деревне Кучеры Борисоглебского района Ярославской области в рождественскую ночь.
Сигнал о возгорании в деревянном частном доме поступил пожарным вскоре после полуночи 7 января. На тушение пожара у спасателей ушло менее часа. Двое находившихся в доме взрослых — мужчина 42 лет и женщина 38 лет — доставлены в больницу. Трое детей, которым было 5, 8 и 11 лет, погибли в огне,
Как писал NEWS.ru ранее, тело малыша было обнаружено в одной из квартир в Ульяновске 5 января. Прокуратура Засвияжского района проводит проверку. Родители мальчика, которому было три года, объяснили, что играли с ним в прятки.
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