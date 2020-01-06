https://static.news.ru/photo/a8b3c572-3112-11ea-9a27-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs76/vk.com

Трагедия произошла в деревне Кучеры Борисоглебского района Ярославской области в рождественскую ночь.

Сигнал о возгорании в деревянном частном доме поступил пожарным вскоре после полуночи 7 января. На тушение пожара у спасателей ушло менее часа. Двое находившихся в доме взрослых — мужчина 42 лет и женщина 38 лет — доставлены в больницу. Трое детей, которым было 5, 8 и 11 лет, погибли в огне, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, тело малыша было обнаружено в одной из квартир в Ульяновске 5 января. Прокуратура Засвияжского района проводит проверку. Родители мальчика, которому было три года, объяснили, что играли с ним в прятки.