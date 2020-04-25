Теплоход с 14 членами экипажа сел на мель на реке Каме

https://static.news.ru/photo/47c78efc-86bb-11ea-b422-fa163e074e61_660.jpg «Волгонефть-249» Фото: Евгений Устинов/fleetphoto.ru

Теплоход «Волгонефть» с 14 членами экипажа на борту сел на мель на реке Каме. Происшествие случилось 24 апреля в 23:00 на 1479-м км у населённого пункта Саконы Алексеевского района.

Судно шло по маршруту Агидель — Ростов-на-Дону. Пассажиров на борту теплохода не было, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что на реке Дон в Ростовской области в понедельник, 16 марта, сел на мель сухогруз с углём. Судно следовало из Ростова-на-Дону в Словению. Однако по ходу движения сухогруз сел на мель.