Теплоход с 14 членами экипажа сел на мель на реке Каме

Теплоход «Волгонефть» с 14 членами экипажа на борту сел на мель на реке Каме. Происшествие случилось 24 апреля в 23:00 на 1479-м км у населённого пункта Саконы Алексеевского района.
Судно шло по маршруту Агидель — Ростов-на-Дону. Пассажиров на борту теплохода не было,
Ранее NEWS.ru сообщал, что на реке Дон в Ростовской области в понедельник, 16 марта, сел на мель сухогруз с углём. Судно следовало из Ростова-на-Дону в Словению. Однако по ходу движения сухогруз сел на мель.
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