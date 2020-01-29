https://static.news.ru/photo/d8b5ea22-429f-11ea-b2f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pso_salvare/vk.com

В Демидовском лесу, где в апреле 2019 года пропал 16-летний подросток Влад Бахов, найдено тело неизвестного. Останки обнаружены в полутора километрах от места молодёжной вечеринки, где отдыхала компания из девушек и молодых людей. От поисковиков известно, что труп нашли в канале рядом с рекой Гобза.

Говорили в начале поисков, что здесь всё прошерстили <...> Здесь исследован каждый сантиметр десятки раз. Похоже на то, что тело подкинули, — сообщил с места поисков корреспондент Readovka.

6 апреля 17-летний Владислав Бахов вместе с друзьями отмечал день рождения знакомого в лесу недалеко от города Демидова Смоленской области. Молодые люди хорошо проводили время: ели, пили, шутили. В какой-то момент Владислав ушёл с поляны на участок с деревьями для того, чтобы справить естественную нужду, и бесследно исчез. Телефон он с собой не взял. Его поисками занимались местные жители, многочисленные добровольцы, силовые структуры. О пропавшем подростке было снято несколько телепередач.

Ранее NEWS.ru писал, что последний выпуск программы Малахова о Владе Бахове был снят с эфира. Вероятно, это решение было принято после указания «сверху». Данной информацией на своей официальной странице в социальной сети с подписчиками поделилась актриса Яна Поплавская.