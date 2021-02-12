Тела трёх мужчин нашли в общежитии в Энгельсе

https://static.news.ru/photo/7ea38950-6df4-11eb-8dc1-96000091f725_660.jpg Фото: saratov.sledcom.ru

Жильцы общежития, расположенного на улице Молодёжной в городе Энгельсе (Саратовская область), утром 13 февраля обнаружили в одной из комнат тела 51-летнего хозяина помещения и двух его знакомых мужчин 45 и 59 лет.

Городской следственный отдел СУ СК РФ по региону начал проверку, сообщает ведомство. Следователи совместно с судмедэкспертом в настоящее время проводят осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти по итогам предварительного внешнего осмотра тел специалисты не обнаружили.

Причину смерти трёх человек определит судебно-медицинское исследование. СК примет процессуальное решение после установления всех обстоятельств произошедшего, не исключено возбуждение уголовного дела.

13 февраля в шахте лифта жилого дома в Москве нашли тело мужчины, передавал NEWS.ru. На трупе нашли признаки падения с большой высоты. По одной из версий, выдвинутых следователями, гражданин, ожидая лифта, шагнул в открывшиеся двери, хотя сама кабина ещё не прибыла на нужный этаж. Во время разбирательства специалисты дадут правовую оценку на предмет наличия признаков преступления по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».