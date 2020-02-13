https://static.news.ru/photo/bb411a46-4e63-11ea-8b5c-fa163e074e61_660.jpg Лука Затравкин Фото: lukasafronovofficial/instagram.com

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин попал в очередную неприятную ситуацию. Он получил травму, находясь на отдыхе в Таиланде.

Напасть настигла его на лестнице. Музыкант оступился и потерял равновесие, после чего упал и сильно ушибся. О произошедшем Затравкин рассказал своим поклонникам в Instagram.

Не всё гладко в Раю, — иронично заявил он.

Перелома удалось избежать, однако мужчину всё-таки осмотрели местные врачи. Рентген решили не делать.

Как писал NEWS.ru, пианист попал в поле зрения общественности после трагикомичного инцидента в самолёте, летевшем из Казани в Москву. Там он застрял в туалете и не смог выбраться самостоятельно. Бортпроводникам пришлось организовать спасательную операцию, а один из пассажиров снял произошедшее на видео.