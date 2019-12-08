https://static.news.ru/photo/03ddf380-19b4-11ea-9f7a-fa163e074e61_660.jpg Арсений Шульгин Фото: Арсений Шульгин/vk.com

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом. Молодому человеку потребовалась госпитализация.

Супруг Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, сообщил об этом РЕН ТВ. По его словам, сын хотел сделать сюрприз матери и тайно ехал в Северную столицу на её выступление. За рулём автомобиля находилась девушка Арсения Алина, которая не справилась с управлением и врезалась в отбойник. Авария случилась в Тосно. В местной больнице молодому человеку сделали операцию, характер которой Пригожин не раскрыл.

Судя по записи в Instagram Арсения Шульгина, в аварии пострадало его лицо, однако угрозы жизни молодого человека нет.

Отцом Арсения Шульгина является бывший муж Валерии композитор Александр Шульгин.

В сентябре, как писал NEWS.ru, Валерия призналась, что потеряла ребёнка от Иосифа Пригожина в самом начале их отношений.