Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом. Молодому человеку потребовалась госпитализация.
Супруг Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин,
Судя по записи в Instagram Арсения Шульгина, в аварии пострадало его лицо, однако угрозы жизни молодого человека нет.
Отцом Арсения Шульгина является бывший муж Валерии композитор Александр Шульгин.
В сентябре, как писал NEWS.ru, Валерия призналась, что потеряла ребёнка от Иосифа Пригожина в самом начале их отношений.
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