Суд во Флориде арестовал члена правления «Новатэка» Марка Джитвея

Длительный тюремный срок грозит заместителю председателя правления «Новатэка» Марку Джитвею, которого 23 сентября арестовал суд во Флориде. Уроженец Нью-Джерси предстанет перед судом по делу о неуплате налогов с $93 млн, сообщает Минюст США.

Финансовый директор российской газовой компании арестован по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 млн долларов на офшорных счетах, — отмечается в сообщении.

В случае признания вины Джитвею грозит максимальное наказание. Оно будет складываться за все вменяемые ему преступления: по каждому эпизоду мошенничества (20 лет тюрьмы), по каждому эпизоду уклонения от налогов (5 лет), по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка (5 лет), по каждому эпизоду ложного заявления (5 лет), по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов (3 года), по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации (1 год).

В Минюсте считают, что Джитвей с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, которая позволила ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Своё владение иностранными счетами и активами он якобы пытался скрыть, даже сделал бенефициаром супругу-россиянку.

Ранее стало известно, что в августе состояние богатейших жителей России с начала 2021 года увеличилось на $39,4 млрд. Лидером по росту денежных средств стал основной бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его активы подорожали на $6,14 млрд. Далее идут совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и главный акционер НЛМК Владимир Лисин. Они стали богаче на $5,8 и $5,5 млрд соответственно.