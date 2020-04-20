Суд смягчил приговор Константину Котову

https://static.news.ru/photo/9e8aab12-830e-11ea-80bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/knst.kotov

Мосгорсуд повторно рассмотрел апелляционную жалобу на приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил отменить приговор Тверского суда, апелляционные жалобы удовлетворить частично, назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сказала пресс-секретарь суда.

Слушание началось ещё 14 апреля. Тогда адвокаты ходатайствовали о просмотре видео с задержанием Котова 10 августа. Выяснилось, что флешки с записью нет в материалах дела, заседание перенесли на 16 апреля. Спустя два дня видео удалось посмотреть, а также допросить свидетелей обвинения — полицейских — и свидетелей защиты. И те, и другие, вспоминая участие Котова в прошлогодних акциях и пикетах, говорили, что подсудимый вёл себя мирно и никому не мешал. Сегодня, 20 апреля, суд перешёл к прениям, в которых адвокаты Константина просили отменить решение Тверского суда, который приговорил его к 4 годам колонии общего режима в сентябре 2019 года, а 14 октября Мосгорсуд оставил это решение в силе. Прокуратура в свою очередь также ходатайствовала об изменении приговора суда первой инстанции, однако не оспаривала факт виновности и просила снизить наказание до одного года и шести месяцев лишения свободы.

Дело Котова прошло несколько стадий обжалования и дошло до рассмотрения кассационной жалобы. 2 марта Второй кассационный суд общей юрисдикции постановил вернуть дело на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд.

Прокуратура вышла с представлением о пересмотре приговора после поручения президента проверить приговор Котову и «при необходимости принять меры прокурорского реагирования».

Его осудили по статье 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), известной как «дадинская». До этого момента единственным осуждённым по этой статье был Ильдар Дадин. Позже Верховный суд отменил приговор.

Котова задержали 10 августа после митинга на проспекте Сахарова, но позже отпустили. В ночь на 13 августа у него прошёл обыск, затем он был допрошен в СК.

Следствие посчитало, что обвиняемый более двух раз за полгода нарушил порядок на публичных акциях и митингах. Расследование по его делу завершилось в рекордные сроки — за два с половиной дня, судебные слушания также длились всего два дня.