Суд продлил арест журналисту Ивану Сафронову

https://static.news.ru/photo/35343022-ed01-11ea-8607-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лефортовский суд продлил арест экс-журналисту «Коммерсанта» и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 02 сентября 2020 года мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, продлена на 3 месяца и 1 сутки, то есть до 07 декабря 2020 года, — сказала пресс-секретарь.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35. С мая 2020 года мужчина работал на должности советника главы Роскосмоса. В ведомстве заявляли, что уголовное дело не связано с текущей деятельностью Сафронова.

Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ назначила экспертизу голоса обвиняемого в госизмене Сафронова.