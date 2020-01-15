https://static.news.ru/photo/eec4e6e4-37b2-11ea-9d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор бывшему замдиректора ФСИН Николаю Баринову. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Апелляционная коллегия приговор Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга оставила без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, — сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что адвокаты просили смягчить Баринову наказание, ссылаясь на то, что суд первой инстанции назначил срок на год больше, чем просило обвинение.

Смольнинский суд Петербурга 20 июня 2019 года приговорил Баринова к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 950 тысяч рублей за взяточничество (ч. 4 статьи 290 УК) при строительстве СИЗО «Кресты-2».

В ходе расследования Баринов признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Прокурор просил назначить наказание в виде 2,5 года лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

По версии следствия, Баринов состоял в сговоре с гендиректором генподрядчика строительства «Крестов-2» Виктором Кудриным и руководителем подрядчика ООО «Петроинвест» Русланом Хамхоковым. Он получил от них 44 млн рублей из тех средств, которые были предназначены для региональных УФСИН на строительство изолятора.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ФСИН направила комиссию в СИЗО «Кресты-2» после сообщений о пытках.