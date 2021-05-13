Студентка из Китая погибла в горах Сочи

https://static.news.ru/photo/02052a86-b3d4-11eb-b2cf-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

Студентка из Китая погибла во время отдыха на одном из курортов Красной Поляны в Сочи. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушка заканчивала второй курс института стран Азии и Африки в МГУ. На майские праздники она вместе со своими подругами решила поехать в горы. Туристки поселились в отеле на набережной реки Мзымта, а на следующее утро отправились в сплав на рафте.

Студентки обратили внимание, что река ведёт себя бурно, но это их не остановило. Во время спуска по реке рафт неожиданно врезался в дерево и перевернулся. Девушки и инструктор оказались в ледяной воде. Две китаянки быстро выплыли, а третья пропала.

Её тело нашли в тот же день сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Погибшая не дожила до своего 25-летия пять дней.

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в абхазских горах пропали семь россиян. Позднее шесть из них вышли на связь со спасателями, спускаясь с высокогорья. Они заявили, что ещё один турист не может спуститься самостоятельно. Спасатели уже получили ориентировочные координаты места его нахождения. К настоящему моменту облёт местности результатов не дал.