Умер стоматолог, на которого напал с ножом продюсер Оганесян

Стоматолог Джамал Адылов, на которого напал с ножом продюсер Мурад Оганесян, скончался в больнице, ему был 41 год, передаёт Telegram-канал прокуратуры Москвы. Инцидент произошёл 13 декабря в стоматологической клинике в Ясном проезде в Москве. Нападавший задержан.

41-летний потерпевший скончался в больнице, — говорится в сообщении.

В связи со смертью стоматолога следствие изменит статью по уголовному делу на более тяжкую, приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлии Ивановой. Изначально действия нападавшего квалифицировались как покушение на убийство.

В связи со смертью потерпевшего действия обвиняемого будут переквалифицированы следователями ГСУ СК по Москве на часть 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», — отметила Иванова.

Продюсер Мурад Оганесян напал с ножом на врача стоматологической клиники в Ясном проезде 13 декабря. Стоматолог был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позже нападавший сам явился в отдел полиции и заявил, что причиной стал не устроивший его результат лечения зубов. Правоохранители задержали 60-летнего продюсера. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.