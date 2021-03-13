Стали известны подробности гибели якобы загрызенной собаками девочки

https://static.news.ru/photo/3d411db8-853e-11eb-b856-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Подробности трагической гибели 14-летней девочки в Москве заставляют усомниться, что её загрызли собаки. На теле подростка обнаружен только один укус, тогда как саму её нашли выпавшей из окна квартиры многоэтажного дома.

Как стало известно, девочка состояла на учёте и три дня назад сбежала из дома. Она некоторое время ночевала в подъезде, но оттуда ребёнка прогнали недовольные соседи, сообщает Пятый канал. Никому из взрослых не пришло в голову обратиться в социальные службы или полицию.

Скитавшаяся девочка нашла приют у 15-летнего приятеля. Его родителей не было дома. В ночь, когда произошла трагедии, юноша куда-то вышел из дома. Девочка осталась одна в квартире, где были ещё два стаффордширских терьера.

Соседи молодого человека не слышали никаких криков, лая и прочего. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессиональный кинолог Владимир Уражевский усомнился, что фигурирующие в деле о погибшей девочке собаки могли проявить такую агрессию. Тело 14-летнего ребёнка со следами укусов было найдено у многоквартирного дома по улице Барклая.