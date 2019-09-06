https://static.news.ru/photo/45dd13a2-d09d-11e9-961f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Симферополь/vk.com

Обнаружено тело погибшей при крушении катера в Крыму. Его нашли в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины.

В данный момент проводится опознание погибшей. Информация уточняется. Дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов, — говорится в сообщении Министерства чрезвычайных ситуаций республики.

Поисково-спасательную операцию прерывали на ночь из-за поднявшегося шторма.

Прогулочный катер «Камелот» затонул в 200–250 метрах от берега 5 сентября. На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Всех, за исключением одной женщины, 1959 года рождения, удалось спасти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Водителя судна задержали, его уже допросили в качестве подозреваемого, писал News.ru.