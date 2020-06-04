Спасатели из Новосибирска прибыли в Норильск для ликвидации ЧП

https://static.news.ru/photo/f6c25fb6-a625-11ea-9dd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Кожевников/ТАСС

В Норильск, где произошёл разлив нефтепродуктов, приехали спасатели из Новосибирской области. Они займутся ликвидацией последствий аварии, которая привела к ЧС федерального масштаба.

Сто спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области прибыли в Норильск, — сообщили РИА Новости в краевом управлении МЧС.

В ликвидации утечки будут задействованы восемь единиц современной спасательной техники, в том числе плавсредства, а также мотопомпы.

ЧП произошло 29 мая. В результате аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть их попала в местные водоёмы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Как заявил глава МЧС Евгений Зиничев, причиной стала разгерметизация резервуара, которая произошла из-за проседания свай фундамента.

3 июня губернатор Красноярского края Александр Усс доложил о ЧП президенту. Владимир Путин устроил разнос на совещании, посвящённом сложившейся ситуации, и призвал к ответственности виновных. Глава государства возмутился, что о ЧП местные власти узнали спустя два дня из соцсетей, и отчитал владельца комбината, где произошла утечка топлива.

Greenpeace считает, что ущерб от разлива дизельного топлива в Норильске только по водным объектам может составить 6 млрд рублей. Данная сумма получается при использовании методики Минприроды, писал NEWS.ru.