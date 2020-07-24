В шахте рудника «Маяк» в Норильске произошло подтопление

В Норильске произошло подтопление в шахте рудника «Маяк». Причиной послужила остановка работы насосов.
Об этом
Идёт подтопление шахты, — сообщил собеседник агентства.
На тот момент в шахте находились 112 человек. Сейчас все они выведены на поверхность. В ликвидации подтопления задействованы 37 человек, а также шесть единиц техники.
Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили, что дождевые паводки могут привести к подтоплениям мостов, низин и автомобильных дорог в некоторых российских регионах.
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