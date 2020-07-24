В шахте рудника «Маяк» в Норильске произошло подтопление

https://static.news.ru/photo/dedcab60-cdab-11ea-9a70-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

В Норильске произошло подтопление в шахте рудника «Маяк». Причиной послужила остановка работы насосов.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. По его данным, подтопление на отметке минус 245 произошло в результате остановки восьми насосов по откачке приточной воды. При этом проветривание шахты не нарушено.

Идёт подтопление шахты, — сообщил собеседник агентства.

На тот момент в шахте находились 112 человек. Сейчас все они выведены на поверхность. В ликвидации подтопления задействованы 37 человек, а также шесть единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили, что дождевые паводки могут привести к подтоплениям мостов, низин и автомобильных дорог в некоторых российских регионах.