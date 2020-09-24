СМИ узнали, что Конкин не пустил человека с вестью о смерти дочери

https://static.news.ru/photo/0f96aed2-fec0-11ea-9f26-fa163e074e61_660.jpg Владимир Конкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Конкин не открыл дверь человеку, который посреди ночи приехал к нему сообщить о смерти дочери. Исполнитель роли Шарапова из «Место встречи изменить нельзя» поплотнее закрыл дверь, думая, что к нему нагрянули хулиганы.

Первой о трагедии с дочерью актёра узнала его племянница Дарья. После того как 32-летняя София умерла в фитнес-центре, плавая в бассейне, до Дарьи Конкиной дозвонился сотрудник заведения, пишет «МК». Он и поехал к знаменитому актёру с трагическим известием.

По одной из версий, дочь Конкина умерла из-за отказа почек. Но Дарья Конкина уверена, что причиной смерти Софии стала остановка сердца. Известно, что в бассейн была вызвана скора, врачи в результате реанимационных мероприятий сумели восстановить сердечный ритм женщине. Но она всё равно умерла уже после госпитализации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Владимир Конкин узнал о смерти дочери лишь на следующий день после случившейся трагедии. Об этом сообщила директор артиста. По её словам, телефон Софии долгое время был недоступен, поэтому о произошедшем ночью в бассейне родители узнали только спустя сутки от медиков.