СМИ: у миллиардера случился сердечный приступ на суде в Москве

В Москве на заседании в Тверском суде у российского миллиардера Александра Карася случился сердечный приступ. Об этом
По его данным, 60-летний золотодобытчик страдает атеросклерозом. Ранее он попадал в больницу с острой сердечной болью. Врачи провели две операции на его сердце, после чего мужчину перевели на амбулаторное лечение.
Карасю предъявлены обвинения по статье 210 УК в организации преступного сообщества и по статье 191 УК о незаконном обороте драгоценных металлов. По версии следствия, в составе преступной группы он участвовал в незаконной добыче, перевозке и продаже 26 кг золота стоимостью около 100 млн рублей.
Во время судебного заседания следователь сообщил основателю ООО «Янтарь», что будет ходатайствовать о заключении его под стражу. В какой-то момент Карасю стало плохо, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что экспорт золота в апреле — мае 2020 года стал для России доходнее, чем продажи газа, монополистом в которых выступает компания «Газпром». Как следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка, только за апрель и май Россия заработала на продаже золота за рубеж $3,55 млрд. Российскими компаниями было продано в общей сложности 65 тонн металла.
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