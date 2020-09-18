СМИ: у миллиардера случился сердечный приступ на суде в Москве

https://static.news.ru/photo/4cbbdc90-f9a9-11ea-b2b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на заседании в Тверском суде у российского миллиардера Александра Карася случился сердечный приступ. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

По его данным, 60-летний золотодобытчик страдает атеросклерозом. Ранее он попадал в больницу с острой сердечной болью. Врачи провели две операции на его сердце, после чего мужчину перевели на амбулаторное лечение.

Карасю предъявлены обвинения по статье 210 УК в организации преступного сообщества и по статье 191 УК о незаконном обороте драгоценных металлов. По версии следствия, в составе преступной группы он участвовал в незаконной добыче, перевозке и продаже 26 кг золота стоимостью около 100 млн рублей.

Во время судебного заседания следователь сообщил основателю ООО «Янтарь», что будет ходатайствовать о заключении его под стражу. В какой-то момент Карасю стало плохо, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экспорт золота в апреле — мае 2020 года стал для России доходнее, чем продажи газа, монополистом в которых выступает компания «Газпром». Как следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка, только за апрель и май Россия заработала на продаже золота за рубеж $3,55 млрд. Российскими компаниями было продано в общей сложности 65 тонн металла.