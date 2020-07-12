СМИ: невеста умерла на свадьбе в Москве

https://static.news.ru/photo/75c0fea6-c3d8-11ea-98e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Свадебный банкет, проходивший 11 июля в одном из ресторанов юге столицы, закончился трагедией. Девушка, вышедшая в этот день замуж, скончалась во время праздника, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, погибшей было около 25 лет. Ей стало плохо во время застолья и гости свадьбы вызвали скорую помощь, прибывшие врачи диагностировали невесте анафилактический шок. На место происшествия дополнительно прибыла бригада реаниматологов, но спасти девушку не удалось.

Что вызвало у погибшей анафилактический шок, пока неизвестно.

Как писал NEWS.ru ранее, на трассе М-8 в Московской области произошло ДТП, в результате которого погибла мотоблогер Ксения Никитина.