Происшествия

СМИ: невеста умерла на свадьбе в Москве

03:41, 12 июля 2020
Фото: pixabay.com

Свадебный банкет, проходивший 11 июля в одном из ресторанов юге столицы, закончился трагедией. Девушка, вышедшая в этот день замуж, скончалась во время праздника, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, погибшей было около 25 лет. Ей стало плохо во время застолья и гости свадьбы вызвали скорую помощь, прибывшие врачи диагностировали невесте анафилактический шок. На место происшествия дополнительно прибыла бригада реаниматологов, но спасти девушку не удалось.

Что вызвало у погибшей анафилактический шок, пока неизвестно.

Как писал NEWS.ru ранее, на трассе М-8 в Московской области произошло ДТП, в результате которого погибла мотоблогер Ксения Никитина.

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