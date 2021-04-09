Следователи задержали адвоката полковника-миллиардера Захарченко

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В Москве задержан адвокат арестованного за взятки экс-сотрудник МВД Дмитрия Захарченко. Как сообщили в Главном следственного управления СК по столице, в отношении юриста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Сейчас он задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идёт об адвокате адвокатской палаты Москвы 1964 года рождения Александре Горбатенко.

По данным следствия, адвокат в качестве посредника договорился с должностными лицами УМВД России по городскому округу Химки о взятке в 500 тысяч рублей в интересах своего знакомого.

Ранее NEWS.ru писал, что Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2016 года. Ему инкриминировали получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ходе расследования у полковника были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в размере 8,5 млрд рублей.

10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил уже лишённого звания Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей. Позже Мосгорсуд смягчил ему наказание до 12,5 года лишения свободы.