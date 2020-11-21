Следователи на Сахалине возбудили дело после смерти младенца

https://static.news.ru/photo/5a5d3690-2d53-11eb-b33a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В субботу, 21 ноября, на территории города Долинска на Сахалине в одной из квартир было обнаружено тело шестимесячного мальчика. По факту смерти ребёнка сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело. Об этом журналистам 23 ноября сообщили представители пресс-службы регионального управления СК РФ.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза. Она показала, что ребёнок умер от обезвоживания. Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Одновременно решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, осуществляющих контроль за воспитанием малолетних, — цитируют «Известия» сообщение от пресс-службы регионального управления СК РФ.

В настоящее время следователи собирают и закрепляют доказательства в рамках следственных действий. В рамках работы над делом назначено несколько судебно-медицинских экспертиз.

Как ранее передавал NEWS.ru, десятимесячная девочка погибла в Московской области, находясь в колыбели. Следователи полагают, что малышка задохнулась.

Трагедия произошла в городском округе Одинцово. Утром дочку без признаков жизни обнаружили в кроватке родители, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.