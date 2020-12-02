Следователь, заказавший поджог своего отдела, отправлен под домашний арест

https://static.news.ru/photo/3fd5fdb4-3539-11eb-b77d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователь по особо важным делам отдела СК РФ по ТиНАО Максим Митасов помещён под домашний арест решением Басманного суда Москвы. Он подозревается в организации поджога своего собственного отдела.

В отношении Митасова Максима отказано в удовлетворении ходатайства об избрании ареста, ему избран домашний арест до 30 января. Он обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ (организация умышленного уничтожения или повреждение имущества путём поджога) и ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования), — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Она отмечает, что Митасову уже предъявлено обвинение. Инцидент, напомним, произошёл ещё в мае 2017 года. Тогда неизвестные подожгли следственный отдел на территории посёлка Газопровод. Пожар уничтожил кабинеты второго этажа, где находились в том числе и уголовные дела.

Предварительное следствие установило исполнителей поджога. Ими оказались выходцы с Кавказа Марат Зейдов и Р. Мамедов. Как пояснила Софинская, они заключены под стражу до 26 января 2021 года. В своих показаниях злоумышленники назвали Митасова организатором преступления. Предполагается, что на это его толкнули разногласия с руководством.

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