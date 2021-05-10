Следственный комитет возбудил дело после стрельбы в Казани

Управление СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) после стрельбы в школе № 175 в Казани. Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в центральный аппарат, сообщается на сайте ведомства.
По указанию Бастрыкина в Казань направлены специалисты Главного управления криминалистики СКР. Они помогут местным следователям в поиске и фиксации всех следов преступления.
Руководитель ведомства также поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего,
Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По официальным данным, погибли восемь человек — семеро учащихся и один преподаватель. Ещё 20 человек пострадали. Некоторые из них получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон. По официальной версии, стрелок действовал в одиночку, он уже задержан.
Как сообщалось, президент Владимир Путин потребовал срочно проработать ужесточение правил оборота оружия. Исполнить поручение должен глава Росгвардии Виктор Золотов.
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя нападение на школу, высказался за возвращение в Уголовный кодекс наказания в виде смертной казни за убийство детей.