СК РФ обнародовал подробности похищения спортсменки бывшим спецназовцем

https://static.news.ru/photo/5e7af0ba-d0b9-11ea-bcb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший боец спецназа ГРУ Ярослав Фокин в июне 2019 года похитил свою экс-супругу Елену Рухляду и увёз в лесополосу, где провёл с ней два дня. Суд приговорил мужчину к 4,5 года заключения в колонии по четырём статьям УК РФ. Следственный комитет России обнародовал показания похитителя, приведшего свою версию этих событий.

35-летний Фокин рассказал, что утром 8 июня 2019 года проник в квартиру в Заельцовском районе Новосибирска, где находились его 33-летняя бывшая жена и её новый возлюбленный Максим. Как передаёт «КП-Новосибирск», далее экс-силовик связал потерпевшую и её партнёра, затем запихнул Елену в спортивную сумку и перенёс в автомобиль Skoda Fabia, принадлежащий новому избраннику Рухляды.

Фокин добрался до лесополосы на берегу Оки и выпустил женщину из сумки. Бывший спецназовец по телефону уведомил хозяина авто о месте, где оставил транспортное средство. Похититель и его жертва продолжили путь по воде на резиновой лодке.

Накачали лодку. Я несколько раз звонил Максиму, сообщал местоположение автомобиля. Удостоверился, что он понял. Сразу после отплытия пристали, потому что Лена заметила, что вода откуда-то прибывает, — рассказал Фокин.

На берегу похититель осмотрел лодку, не нашёл протечки и повёз бывшую жену дальше. Через 20 минут он пристал к берегу и развёл костёр, чтобы «испечь картошку» и «просто отдохнуть». Мужчина дал Елене деньги и велел купить еды в ближайшем магазине.

Дал Лене деньги, она купила себе то, что хотела. По-моему, была шоколадка, пирожные. Были местные жители, пожилая пара — мужчина и женщина. Я у них приобрёл несколько килограммов рыбы — окуней, кастрюлю взял, зелени. На правом берегу был дикий пляж. Развели костер, попили чай. Поели рыбы, испекли. Дальше отошли от берега. Там был островок небольшой, заночевали, — продолжил делиться подробностями бывший спецназовец.

Далее похититель и его жертва продолжили путешествие вниз по реке. Всё время в пути Фокин вёл себя так, словно он и Елена — влюблённые, которые отправились на романтическую прогулку. В какой-то момент мужчина даже подарил бывшей жене цветы. По его словам, её этот жест удивил и она отметила, что цветы «классно пахнут».

В районе посёлка Бибиха путешествие прервала полиция, которая всё это время вела поиск пропавшей женщины. Сначала правоохранители задержали Фокина, а через короткое время нашли Елену.

Женщина хочет добиться, чтобы бывшему мужу запретили общаться с ней, когда он выйдет из колонии. При этом она не намерена ограничивать Фокина во встречах с двумя детьми.

Ранее NEWS.ru приводил подробности резонансного случая в Сальске Ростовской области, где женщина похитила младенца из роддома.