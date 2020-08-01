Скорая с пациентом сбила пешехода в Петербурге

https://static.news.ru/photo/e45c5ae4-d3fb-11ea-9432-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, которая с включёнными спецсигналами перевозила пациента.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошёл 1 августа около 14:00 в Приморском районе города. Автомобиль скорой сбил 54-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. На место прибыли дополнительные наряды неотложки, которые госпитализировали пациента, перевозимого первой скорой, и сбитую женщину. По факту происшествия проводится проверка.

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