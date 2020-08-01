Скорая с пациентом сбила пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, которая с включёнными спецсигналами перевозила пациента.
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Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. На место прибыли дополнительные наряды неотложки, которые госпитализировали пациента, перевозимого первой скорой, и сбитую женщину. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее NEWS.ru сообщил об аварии в Москве. На 98-м километре МКАД легковая машина столкнулась с уборочной техникой. В результате ДТП погибли три человека.
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