https://static.news.ru/photo/31f3b8f2-5a16-11ea-ad29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший старший лейтенант полиции Николай Плебух подозревается в превышении служебных полномочий по делу о гибели Ивана Вшивкова. Мужчина умер из-за ожогов после задержания в отделе полиции Калининграда.

Вшивкова задержали в октябре 2019 года за мелкое хулиганство. По утверждению полиции, бывший 36-летний футболист калининградской команды «Прогресс» после задержания вёл себя агрессивно: разбил камеру видеонаблюдения и оторвал батарею, из-за чего обварился кипятком.

В ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального УМВД задержан бывший начальник смены дежурной части отдела полиции. Установлено, что в октябре прошлого года он не обеспечил надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением административно-задержанного гражданина, в результате чего тот повредил радиатор отопления и получил не совместимые с жизнью термические ожоги. Ранее по результатам служебной проверки данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой дежурной части ОМВД России по Московскому району города Калининграда были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сотрудники собственной безопасности УМВД осуществляют оперативное сопровождение расследования, — сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Николай Плебух, занимавший должность начальника смены дежурной части отдела полиции, куда доставили Вшивкова, держал его в камере полчаса, несмотря на поступление в помещение горячей воды. Бывший полицейский отказался от показаний. Следователи будут ходатайствовать об его аресте, сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.

Мать Ивана Вшивкова рассказала журналистам, что характер полученных мужчиной ожогов свидетельствует о совершении покушения на него. Так ей заявили врачи. Она подчеркнула, что для получения 95% ожогов тела нужно поливать человека кипятком больше пяти минут.

В открытом доступе появилась видеозапись из отдела полиции, очевидно, распространённая стражами порядка. На ней мужчина буянит, разбегается и бьёт ногой дверь. На ней не видно, что Вшивков разбивает камеру видеонаблюдения, запись обрывается до этого момента.

NEWS.ru сообщал, что в декабре житель Омска умер в здании полиции, ожидая допроса.