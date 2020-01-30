https://static.news.ru/photo/f203d124-435d-11ea-8276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Следственный комитет России завёл новые дела на контрабандистов, возивших лес из Дальнего Востока в КНР. Ущерб оценивается в сумму свыше 458 млн рублей.

В преступное сообщество входили граждане КНР и России. Они продавали в Китай дуб монгольский и ясень маньчжурский, используя поддельные документы. Деятельность преступной группы была пресечена в 2018 году.

Подозреваемым ранее предъявили обвинение по статье «контрабанда» и «приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт незаконно заготовленной древесины, совершенной группой в особо крупном размере».

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура Краснодарского края потребовала реабилитировать сироту из посёлка Мезмай, который спилил гнилые деревья.