Швед переплыл Нарву, чтобы попасть из Эстонии в Россию

https://static.news.ru/photo/844e9016-cf39-11ea-b038-fa163e074e61_660.jpg Фото: politseijapiirivalveamet/facebook.com

Кингисеппский городской суд Ленинградской области на 30 суток арестовал подданного Швеции за незаконное пересечение государственной границы. В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное по статье «Незаконное пересечение границы РФ», ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Мужчина 20 июля в вечернее время пересёк вплавь по реке Нарва госграницу РФ из Эстонской Республики, — говорится в сообщении Ленинградского областного суда.

Суд учёл, что швед не имеет на российской территории постоянного места жительства, поэтому, чтобы он не скрылся, его решено было арестовать.

Как писал NEWS.ru, 16 июня 45-летний гражданин Литвы незаконно пересёк границу России с Польшей в Калининградской области. Мужчину на 48 часов задержали пограничники. Он попал на территорию России, несмотря на наличие предупреждающих знаков. Силовики планируют выяснить цель визита и привлечь иностранного гражданина к ответственности. 4 июня на этом же участке пограничники задержали гражданина Италии, который также незаконно пересёк границу с РФ.